Дюкина (Юртаева) Дарья (Дария) Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дюкина (Юртаева) Дарья (Дария) Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1904

Дата смерти

25.06.1944

Пол

Женский

Добавил:

ДЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1904

Отец: Юртаев Семен

Мать: не указана

Бракосочетание
С 1924 по 1926

Муж: Дюкин Петр Владимирович

Рождение ребёнка
09.05.1927

Сын: Дюкин Василий Петрович

Отец ребёнка: Дюкин Петр Владимирович

Рождение ребёнка
15.12.1929

Дочь: Пронькина Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Дюкин Петр Владимирович

Дигилевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Родились две девочки близняшки Татьяна и Мария. Мария прожила совсем немного примерно месяц и умерла.
Рождение ребёнка
15.12.1929

Дочь: Дюкина Мария Петровна

Отец ребёнка: Дюкин Петр Владимирович

Смерть
25.06.1944
Дигилевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Умерла в июне 44 года в свидетельстве о смерти записана как Дюкина Дария Семеновна. Умерла от воспаления легких в с. Дигилевка. Ее дети остались сиротами Татьяна в 14,5 г, а Василий в 17 лет.
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