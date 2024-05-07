Дюкина (Юртаева) Дарья (Дария) Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1904
Дата смерти25.06.1944
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1904
Отец: Юртаев Семен
Бракосочетание
С 1924 по 1926
Рождение ребёнка
09.05.1927
Отец ребёнка: Дюкин Петр Владимирович
Рождение ребёнка
15.12.1929
Дочь: Пронькина Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Дюкин Петр Владимирович
Родились две девочки близняшки Татьяна и Мария. Мария прожила совсем немного примерно месяц и умерла.
Рождение ребёнка
15.12.1929
Дочь: Дюкина Мария Петровна
Отец ребёнка: Дюкин Петр Владимирович
Смерть
25.06.1944
Умерла в июне 44 года в свидетельстве о смерти записана как Дюкина Дария Семеновна. Умерла от воспаления легких в с. Дигилевка. Ее дети остались сиротами Татьяна в 14,5 г, а Василий в 17 лет.