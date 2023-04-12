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(Шагунова) Людмила
(Шагунова) Людмила
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1947
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Шагунов Павел
1918 г.р.
Мать
Шагунов (Беляева) Нина
1920 г.р.
Дети
Не указаны
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ИК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1947
Отец:
Шагунов Павел
Мать:
Шагунов Нина
Смерть
Неизвестно
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