(Шагунова) Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шагунова) Людмила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1947

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1918 г.р.

Мать

1920 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
1947

Отец: Шагунов Павел

Мать: Шагунов Нина

Смерть
Неизвестно