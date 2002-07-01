Колчанова Иванова Зоя Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колчанова Иванова Зоя Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1928

Дата смерти

01.07.2002

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мощалкина Галина Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
17.01.1958

Сын: Колчанов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Колчанов Василий Яковлевич

Смерть
01.07.2002

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