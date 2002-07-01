Колчанова Иванова Зоя Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1928
Дата смерти01.07.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мощалкина Галина Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
17.01.1958
Сын: Колчанов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Колчанов Василий Яковлевич
Смерть
01.07.2002