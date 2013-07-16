Чайка Николай Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.04.1956
Дата смерти16.07.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.07.1980
Мать ребёнка: Круть Любовь Алексеевна
Рождение ребёнка
17.01.1985
Дочь: Чайка Марина Николаевна
Мать ребёнка: Круть Любовь Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Круть Любовь Алексеевна
Смерть
16.07.2013