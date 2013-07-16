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Чайка Николай Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.1956

Дата смерти

16.07.2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1957 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.07.1980

Сын: Чайка Роман Николаевич

Мать ребёнка: Круть Любовь Алексеевна

Рождение ребёнка
17.01.1985

Дочь: Чайка Марина Николаевна

Мать ребёнка: Круть Любовь Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Круть Любовь Алексеевна

Смерть
16.07.2013
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