Попова Анастасия Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Анастасия Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1759 ст.

Дата смерти

09.04.1804 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1757 г.р.

Дети

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Попов Василий Васильевич

Смерть
09.04.1804 ст.
Карпинск, Карпинск, Свердловская область

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