Попова Анастасия Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1759 ст.
Дата смерти09.04.1804 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попова Параскева Васильевна
Отец ребёнка: Попов Василий Васильевич
Смерть
09.04.1804 ст.
Карпинск, Карпинск, Свердловская область