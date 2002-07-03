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Лернер Даниел Беньямин
Лернер Даниел Беньямин
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.07.2002
Пол
Мужской
Отец
Лернер Александр Игоревич
1971 г.р.
Мать
Лернер Лариса Владимировна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.2002
Отец:
Лернер Александр Игоревич
Мать:
Лернер Лариса Владимировна
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