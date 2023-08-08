Кондратюк Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.06.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Понуровская Мария Архиповна
Рождение ребёнка
13.08.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Понуровская Мария Архиповна