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Сырникова Ольга Ивановна

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Место рождения

Пузиково, Кашинский, Тверская область

Дата рождения

1871 ст.

Дата смерти

1948

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1870 г.р.

Дети

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Пузиково, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
20.06.1902 ст.

Сын: Сырников Павел Иванович

Отец ребёнка: Сырников Иван Гаврилович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сырников Иван Гаврилович

Смерть
1948
Сиверский, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
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