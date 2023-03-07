Сырникова Ольга Ивановна
Место рождения
Дата рождения1871 ст.
Дата смерти1948
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.06.1902 ст.
Отец ребёнка: Сырников Иван Гаврилович
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1948
Сиверский, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область