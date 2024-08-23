Лысов Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысов Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1895

Дата смерти

После 08.09.1912

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1896 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
До 21.07.1911

Жена: Лысова Матрёна Никаноровна

Рождение ребёнка
21.07.1911

Сын: Лысов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Лысова Матрёна Никаноровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.09.1912

Дочь: (Лысова) Матрёна Ивановна

Мать ребёнка: Лысова Матрёна Никаноровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 08.09.1912

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