Лысов Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1895
Дата смертиПосле 08.09.1912
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
До 21.07.1911
Рождение ребёнка
21.07.1911
Мать ребёнка: Лысова Матрёна Никаноровна
Рождение ребёнка
08.09.1912
Дочь: (Лысова) Матрёна Ивановна
Мать ребёнка: Лысова Матрёна Никаноровна
Смерть
После 08.09.1912