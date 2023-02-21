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(Корженевская) Станислава Демьяновна
(Корженевская) Станислава Демьяновна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1932
Пол
Женский
Отец
Корженевский Демьян Адольфович
Около 1900 г.р.
Мать
Корженевская Бронислава Кароливна
Около 1910 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1932
Отец:
Корженевский Демьян Адольфович
Мать:
Корженевская Бронислава Кароливна
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