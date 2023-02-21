(Корженевская) Станислава Демьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Корженевская) Станислава Демьяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1932

Пол

Женский

Отец

Около 1900 г.р.

Мать

Около 1910 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1932

Отец: Корженевский Демьян Адольфович

Мать: Корженевская Бронислава Кароливна

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