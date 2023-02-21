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Малов Иван Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.06.1945

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1945

Отец: Малов Василий Семёнович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1969

Дочь: Головилова Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Малова Галина Михайловна

Рождение ребёнка
19.07.1979

Сын: Малов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Малова Галина Михайловна

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малова Галина Михайловна

Смерть
Неизвестно
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