Малов Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.06.1945
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1945
Отец: Малов Василий Семёнович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1969
Дочь: Головилова Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Малова Галина Михайловна
Рождение ребёнка
19.07.1979
Мать ребёнка: Малова Галина Михайловна
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малова Галина Михайловна
Смерть
Неизвестно