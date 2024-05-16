Деткова Елизавета Алексеевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Деткова Елизавета Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Деткова) Валентина Валентиновна

Отец ребёнка: Детков Валентин Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Деткова) Нэлли Валентиновна

Отец ребёнка: Детков Валентин Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Детков Валентин Николаевич

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