Волков Михаил Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волков Михаил Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.05.1980

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.2005

Сын: Волков Егор Михайлович

Мать ребёнка: Волкова Светлана Александровна

Дмитров, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
04.06.2013

Сын: Волков Иван Михайлович

Мать ребёнка: Волкова Светлана Александровна

Дмитров, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
09.12.2021

Дочь: Ольга Александровна

Мать ребёнка: Волкова Светлана Александровна

Дмитров, Дмитровский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Светлана Александровна