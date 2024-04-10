Угрюмова (Лобанова) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Угрюмова (Лобанова) Анна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

1874 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
25.07.1902

Муж: Угрюмов Михаил Алексеевич

Тальменка, Тальменский муниципальный район, Алтайский край
Метрические книги церкви с. Тальменка | ЦХАФ АК, г. Барнаул
Рождение ребёнка
1904

Сын: Угрюмов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Угрюмов Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
29.01.1908

Сын: Угрюмов Пётр Михайлович

Отец ребёнка: Угрюмов Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
17.08.1911

Дочь: Угрюмова Клавдия Михайловна

Отец ребёнка: Угрюмов Михаил Алексеевич

Тальменка, Тальменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
17.08.1911

Дочь: Чепелкина (Угрюмова) Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Угрюмов Михаил Алексеевич

Тальменка, Тальменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
18.01.1913

Дочь: Графова (Угрюмова) Анфиса Михайловна

Отец ребёнка: Угрюмов Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
05.11.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Угрюмов Михаил Алексеевич

Тальменка, Тальменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Угрюмов Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Угрюмов Михаил Алексеевич

Смерть
1942
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

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