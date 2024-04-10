Угрюмова (Лобанова) Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1942
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
25.07.1902
Метрические книги церкви с. Тальменка | ЦХАФ АК, г. Барнаул
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Угрюмов Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
29.01.1908
Отец ребёнка: Угрюмов Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
17.08.1911
Дочь: Угрюмова Клавдия Михайловна
Отец ребёнка: Угрюмов Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
17.08.1911
Дочь: Чепелкина (Угрюмова) Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Угрюмов Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
18.01.1913
Дочь: Графова (Угрюмова) Анфиса Михайловна
Отец ребёнка: Угрюмов Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
05.11.1920
Рождение ребёнка
1924
Рождение ребёнка
Около 1926
Смерть
1942