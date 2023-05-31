Евсеев Яков Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евсеев Яков Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛЕ
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Рождение
Неизвестно

Отец: Евсеев Алексей Прокофьевич

Мать: не указана