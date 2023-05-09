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Хавхалюк Иван Кириллович
Хавхалюк Иван Кириллович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Хавхалюк Кирилл Акимович
1878 г.р.
Мать
Хавхалюк (Ткаченко) Феодора Евстафьевна
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Хавхалюк Кирилл Акимович
Мать:
Хавхалюк Феодора Евстафьевна
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