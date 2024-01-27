Родионов Алексей Назарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родионов Алексей Назарович

Место рождения

Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Родионов Назар Михайлович

Мать: Родионова Агафья

Россия
Рождение ребёнка
17.04.1897

Сын: Родионов Максим Алексеевич

Мать ребёнка: Родионова Екатерина

Рождение ребёнка
Около 1925

Сын: Родионов Матвей Алексеевич

Мать ребёнка: Родионова Екатерина

Россия
Рождение ребёнка
Около 1927

Сын: Родионов Тимофей Алексеевич

Мать ребёнка: Родионова Екатерина

Россия
Рождение ребёнка
Около 1930

Сын: Родионов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Родионова Екатерина

Россия
Смерть
Неизвестно
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