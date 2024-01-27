Родионов Алексей Назарович
Место рожденияРоссия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Родионов Назар Михайлович
Мать: Родионова Агафья
Россия
Рождение ребёнка
17.04.1897
Сын: Родионов Максим Алексеевич
Мать ребёнка: Родионова Екатерина
Рождение ребёнка
Около 1925
Сын: Родионов Матвей Алексеевич
Мать ребёнка: Родионова Екатерина
Россия
Рождение ребёнка
Около 1927
Сын: Родионов Тимофей Алексеевич
Мать ребёнка: Родионова Екатерина
Россия
Рождение ребёнка
Около 1930
Сын: Родионов Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Родионова Екатерина
Россия
Смерть
Неизвестно