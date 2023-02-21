Коршак Марья Мартинова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Отец ребёнка: Коршак Каленник Иванов
Рождение ребёнка
1775
Отец ребёнка: Коршак Каленник Иванов
Рождение ребёнка
1790
Отец ребёнка: Коршак Каленник Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
деревня Затолок, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно