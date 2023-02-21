Коршак Марья Мартинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коршак Марья Мартинова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775

Сын: Коршак Стефан Прокопов

Отец ребёнка: Коршак Каленник Иванов

Рождение ребёнка
1775

Сын: Коршак Кирей Прокопов

Отец ребёнка: Коршак Каленник Иванов

Рождение ребёнка
1790

Сын: Коршак Каленник Прокопов

Отец ребёнка: Коршак Каленник Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коршак Каленник Иванов

Место жительства
Неизвестно
деревня Затолок, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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