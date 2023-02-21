Posypayko Natasha
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.07.1989
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1989
Отец: Budko Sergey
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.08.2015
Дочь: Posypayko Liza
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
11.10.2021
Сын: Posypayko Nikolai
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Posypayko Nikolai
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Posypayko Vadim
Отец ребёнка: не указан