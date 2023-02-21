Posypayko Natasha — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Posypayko Natasha

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.07.1989

Пол

Женский

Отец

1960 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1982 г.р.

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1989

Отец: Budko Sergey

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.08.2015

Дочь: Posypayko Liza

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
11.10.2021

Сын: Posypayko Nikolai

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Posypayko Nikolai

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Posypayko Vadim

Отец ребёнка: не указан

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