Корвяков Иван Устинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.08.1877
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1877
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
26.08.1877
Бракосочетание
05.11.1899
Рождение ребёнка
04.01.1901
Мать ребёнка: Корвякова (Таравкова) Евдокия Стефановна
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: Корвякова (Таравкова) Евдокия Стефановна
Рождение ребёнка
18.05.1903
Мать ребёнка: Корвякова (Таравкова) Евдокия Стефановна