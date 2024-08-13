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Корвяков Иван Устинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.08.1877

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1877

Отец: Корвяков Устин Яковлевич

Мать: Корвякова (Ершова) Елена Дмитриевна

Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
26.08.1877
Бракосочетание
05.11.1899

Жена: Корвякова (Таравкова) Евдокия Стефановна

Рождение ребёнка
04.01.1901

Сын: Корвяков Иван Иванович

Мать ребёнка: Корвякова (Таравкова) Евдокия Стефановна

Рождение ребёнка
1902

Сын: Корвяков Андрей Иванович

Мать ребёнка: Корвякова (Таравкова) Евдокия Стефановна

Рождение ребёнка
18.05.1903

Сын: Корвяков Петр Иванович

Мать ребёнка: Корвякова (Таравкова) Евдокия Стефановна

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