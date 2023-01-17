Котова (Шавкунова) Евдокия Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова (Шавкунова) Евдокия Филипповна

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Место рождения

Мыльники, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Шавкунов Филипп

Мать: не указана

Мыльники, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
08.02.1796

Муж: Котов Назар Иванович

Церковь Успения Божьей Матери, Яромаска, село, Сарапульская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1806

Сын: Котов Даниил Назарович

Отец ребёнка: Котов Назар Иванович

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1809

Сын: Котов Василий Назарович

Отец ребёнка: Котов Назар Иванович

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Екатерина Назаровна

Отец ребёнка: Котов Назар Иванович

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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