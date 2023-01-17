Котова (Шавкунова) Евдокия Филипповна
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Шавкунов Филипп
Мать: не указана
Бракосочетание
08.02.1796
Муж: Котов Назар Иванович
Церковь Успения Божьей Матери, Яромаска, село, Сарапульская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Котов Назар Иванович
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Котов Назар Иванович
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Екатерина Назаровна
Отец ребёнка: Котов Назар Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно