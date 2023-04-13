(Смирнова) Меланiя Козмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смерти05.01.1832
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Анна Емельянова
Отец ребёнка: Смирнов Емельян Епифанов
Рождение ребёнка
1795
Сын: Смирнов Григорiй Емельянов
Отец ребёнка: Смирнов Емельян Епифанов
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Смирнов Емельян Епифанов
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Марья Емельянова
Отец ребёнка: Смирнов Емельян Епифанов
Смерть
05.01.1832