(Смирнова) Меланiя Козмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Смирнова) Меланiя Козмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

05.01.1832

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Анна Емельянова

Отец ребёнка: Смирнов Емельян Епифанов

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1795

Сын: Смирнов Григорiй Емельянов

Отец ребёнка: Смирнов Емельян Епифанов

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1797

Сын: Смирнов Иван Емельянов

Отец ребёнка: Смирнов Емельян Епифанов

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Марья Емельянова

Отец ребёнка: Смирнов Емельян Епифанов

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
05.01.1832