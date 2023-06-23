Богоявленский Николай Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Богоявленский Сергей ?
Мать: Богоявленская Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Богоявленская *
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богоявленскач Наталья Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богоявленская Тамара Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно