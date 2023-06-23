Богоявленский Николай Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБогоявленский Николай Сергеевич

Богоявленский Николай Сергеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Богоявленский Сергей ?

Мать: Богоявленская Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богоявленская *

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богоявленскач Наталья Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богоявленская Тамара Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно