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Сторожевская Анна Григорьевна

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Место рождения

Бахметьево, Богородицкий муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1752

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Бахметьево, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Сторожевская Прасковья Фёдоровна

Отец ребёнка: Сторожевский Фёдор Васильевич

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: Сторожевская Степанида Фёдоровна

Отец ребёнка: Сторожевский Фёдор Васильевич

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Сторожевский Андрей Фёдорович

Отец ребёнка: Сторожевский Фёдор Васильевич

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Сторожевская Прасковья Фёдоровна

Отец ребёнка: Сторожевский Фёдор Васильевич

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Сторожевский Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Сторожевский Фёдор Васильевич

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Сторожевский Артём Фёдорович

Отец ребёнка: Сторожевский Фёдор Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Сторожевский Яков Фёдорович

Отец ребёнка: Сторожевский Фёдор Васильевич

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сторожевский Фёдор Васильевич

Смерть
После 1816
Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
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