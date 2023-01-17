Сторожевская Анна Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1752
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Сторожевская Прасковья Фёдоровна
Отец ребёнка: Сторожевский Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: Сторожевская Степанида Фёдоровна
Отец ребёнка: Сторожевский Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Сторожевский Андрей Фёдорович
Отец ребёнка: Сторожевский Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Сторожевская Прасковья Фёдоровна
Отец ребёнка: Сторожевский Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Сторожевский Иван Фёдорович
Отец ребёнка: Сторожевский Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Сторожевский Артём Фёдорович
Отец ребёнка: Сторожевский Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1795
Сын: Сторожевский Яков Фёдорович
Отец ребёнка: Сторожевский Фёдор Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1816