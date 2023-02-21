Моисеенко Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисеенко Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.08.1922

Дочь: Тищенко Зинаида Евдокимовна

Отец ребёнка: Моисеенко Евдоким Григорьевич

Рождение ребёнка
29.08.1932

Сын: Моисеенко Петр Евдокимович

Отец ребёнка: Моисеенко Евдоким Григорьевич

Рождение ребёнка
23.02.1938

Дочь: Рудакова Людмила Евдокимовна

Отец ребёнка: Моисеенко Евдоким Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моисеенко Евдоким Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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