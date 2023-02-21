Моисеенко Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.08.1922
Дочь: Тищенко Зинаида Евдокимовна
Отец ребёнка: Моисеенко Евдоким Григорьевич
Рождение ребёнка
29.08.1932
Сын: Моисеенко Петр Евдокимович
Отец ребёнка: Моисеенко Евдоким Григорьевич
Рождение ребёнка
23.02.1938
Дочь: Рудакова Людмила Евдокимовна
Отец ребёнка: Моисеенко Евдоким Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно