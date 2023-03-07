Севостьянов Александр
Место рождения
Дата рождения23.06.1932
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1932
Отец: Севостьянов Михаил
Мать: Севостьянова Ольга
место рождения указано примерное, аналогичное месту рождения его сестры Зои, про которую эта информация известна точно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия