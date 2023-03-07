Севостьянов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севостьянов Александр

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Место рождения

Порецкое, Порецкий муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

23.06.1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1908 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОТ
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Место
Комментарий
Рождение
23.06.1932

Отец: Севостьянов Михаил

Мать: Севостьянова Ольга

Порецкое, Порецкий муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
место рождения указано примерное, аналогичное месту рождения его сестры Зои, про которую эта информация известна точно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
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