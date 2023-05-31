Домненко Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домненко Ольга Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.10.1936

Сын: Домненко Николай Ильич

Отец ребёнка: Домненко Илья Никитич

Рождение ребёнка
1996

Дочь: Домненко Таисия Ильична

Отец ребёнка: Домненко Илья Никитич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Домненко Геннадий Ильич

Отец ребёнка: Домненко Илья Никитич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Домненко Илья Никитич

Смерть
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область