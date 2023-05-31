Домненко Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.10.1936
Отец ребёнка: Домненко Илья Никитич
Рождение ребёнка
1996
Дочь: Домненко Таисия Ильична
Отец ребёнка: Домненко Илья Никитич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Домненко Илья Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область