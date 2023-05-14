Олег — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олег

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1967

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1941 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1967

Отец: не указан

Мать: Матвиенко Льгита Владимировна