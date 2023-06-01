Дюкова Евдокия Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дюкова Евдокия Моисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1883 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Дюков Моисей Николаевич

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно