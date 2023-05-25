Маликина Парасковья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1827
Отец ребёнка: Маликин Федор Ануфриевич
Рождение ребёнка
1828
Сын: Маликин Кондратий Федорович
Отец ребёнка: Маликин Федор Ануфриевич
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Маликина Агафья Федоровна
Отец ребёнка: Маликин Федор Ануфриевич
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Маликина Агафья Федоровна
Отец ребёнка: Маликин Федор Ануфриевич
Упоминание
30.07.1850
Смерть
Неизвестно