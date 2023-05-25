Маликина Парасковья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маликина Парасковья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1827

Сын: Маликин Иван Федорович

Отец ребёнка: Маликин Федор Ануфриевич

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1828

Сын: Маликин Кондратий Федорович

Отец ребёнка: Маликин Федор Ануфриевич

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Маликина Агафья Федоровна

Отец ребёнка: Маликин Федор Ануфриевич

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Маликина Агафья Федоровна

Отец ребёнка: Маликин Федор Ануфриевич

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Упоминание
30.07.1850
Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно