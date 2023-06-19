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Галунин Петр Васильевич
Галунин Петр Васильевич
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Место рождения
Шихмино
, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Дата рождения
1906
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Галунин Василий Николаевич
Около 1876 г.р.
Мать
Галунина Таисия Дмитриевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец:
Галунин Василий Николаевич
Мать:
Галунина Таисия Дмитриевна
Шихмино
, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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