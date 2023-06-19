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Галунин Петр Васильевич

Место рождения

Шихмино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Галунин Василий Николаевич

Мать: Галунина Таисия Дмитриевна

Шихмино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно