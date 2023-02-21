Андреева Елизавета Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смерти2001
ПолЖенский
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Скороходова Галина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1949
Сын: Саковский Борис Владимирович
Отец ребёнка: Саковский Владимир
Рождение ребёнка
1954
Сын: Саковский Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Саковский Владимир
Рождение ребёнка
1956
Сын: Саковский Леонид Владимирович
Отец ребёнка: Саковский Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Саковский Владимир
Смерть
2001