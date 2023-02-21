Андреева Елизавета Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева Елизавета Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

2001

Пол

Женский

Добавил:

ГО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Андреев Степан Гаврилович

Мать: Андреева Наталья Кирилловна

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Скороходова Галина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1949

Сын: Саковский Борис Владимирович

Отец ребёнка: Саковский Владимир

Рождение ребёнка
1954

Сын: Саковский Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Саковский Владимир

Рождение ребёнка
1956

Сын: Саковский Леонид Владимирович

Отец ребёнка: Саковский Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саковский Владимир

Смерть
2001
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