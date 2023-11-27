Ковалёва Валентина Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКовалёва Валентина Юрьевна

Ковалёва Валентина Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.02.1972

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1972

Отец: Коваленко Юрий Николаевич

Мать: Коваленко Галина Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панова Светлана

Отец ребёнка: Ковалёв Олег

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панова Елена

Отец ребёнка: Ковалёв Олег

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Силюченко Ирина

Отец ребёнка: Ковалёв Олег

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковалёв Артем Олегович

Отец ребёнка: Ковалёв Олег

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковалёв Андрей Олегович

Отец ребёнка: Ковалёв Олег

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковалёв Олег

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close