Ковалёва Валентина Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.02.1972
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1972
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панова Светлана
Отец ребёнка: Ковалёв Олег
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панова Елена
Отец ребёнка: Ковалёв Олег
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Силюченко Ирина
Отец ребёнка: Ковалёв Олег
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ковалёв Олег
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ковалёв Олег
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ковалёв Олег