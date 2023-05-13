Смирнова (Покатилова) Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Покатилова) Вера Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1899

Дата смерти

10.08.1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.05.1942

Дочь: Любимова Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Смирнов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Смирнов Николай Михайлович

Смерть
10.08.1985