Смирнова (Покатилова) Вера Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.1899
Дата смерти10.08.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.05.1942
Дочь: Любимова Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Смирнов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Смирнов Николай Михайлович
Смерть
10.08.1985