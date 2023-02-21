Батурин Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Батурин Александр Семенович
Мать: Батурина Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Батурина Надежда Александровна
Мать ребёнка: Батурина Нина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Батурин Сергей Александрович
Мать ребёнка: Батурина Нина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Батурина Нина Васильевна
Смерть
Неизвестно