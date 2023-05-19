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Столяров Григорий Васильев

Место рождения

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ

Дата рождения

29.10.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1869 г.р.

Мать

1871 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1897

Отец: Столяров Василий Евфимов

Мать: Столярова Анна Степанова

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Крещение
30.10.1897
Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно