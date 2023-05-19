Столяров Григорий Васильев
Место рожденияп. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Дата рождения29.10.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1897
Отец: Столяров Василий Евфимов
Мать: Столярова Анна Степанова
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Крещение
30.10.1897
Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно