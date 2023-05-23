Крогиус Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крогиус Борис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1842 г.р.

Мать

1853 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Рождение
Неизвестно

Отец: Фон Крогиус Адольф

Мать: Фон Крогиус Юлия