Перегуда (Бондаренко) Ефросиния Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перегуда (Бондаренко) Ефросиния Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.01.1916 ст.

Муж: Перегуда Константин Павлович

Акжар, Хромтауский район, Актюбинская область
Восприемники: По жениху крестьяне села Новороссийского Фонд №173, опись №16, дело №2206, стр. 147
Смерть
Неизвестно