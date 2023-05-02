Перегуда (Бондаренко) Ефросиния Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1916 ст.
Акжар, Хромтауский район, Актюбинская область
Восприемники: По жениху крестьяне села Новороссийского Фонд №173, опись №16, дело №2206, стр. 147
Смерть
Неизвестно