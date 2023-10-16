Коршунова (Шевелева) Агрипина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.06.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1885
Рождение ребёнка
17.04.1908
Сын: Коршунов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Коршунов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
12.02.1912
Дочь: Коршунова Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Коршунов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
25.03.1914
Отец ребёнка: Коршунов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коршунов Иоанн Михайлович
Отец ребёнка: Коршунов Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно