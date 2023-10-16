Коршунова (Шевелева) Агрипина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коршунова (Шевелева) Агрипина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.06.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1885

Отец: Шевелев Александр Иванович

Мать: Шевелева Евдокия Матвеевна

Рождение ребёнка
17.04.1908

Сын: Коршунов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Коршунов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
12.02.1912

Дочь: Коршунова Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Коршунов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
25.03.1914

Сын: Коршунов Пётр Михайлович

Отец ребёнка: Коршунов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коршунов Иоанн Михайлович

Отец ребёнка: Коршунов Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коршунов Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно
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