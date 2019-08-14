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Краснов Артем Антонович
Краснов Артем Антонович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.08.2019
Пол
Мужской
Отец
Краснов Антон Николаевич
1991 г.р.
Мать
Краснова Инна Владимировна
1997 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.2019
Отец:
Краснов Антон Николаевич
Мать:
Краснова Инна Владимировна
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