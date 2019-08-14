Краснов Артем Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКраснов Артем Антонович

Краснов Артем Антонович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.2019

Пол

Мужской

Отец

1991 г.р.

Мать

1997 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.2019

Отец: Краснов Антон Николаевич

Мать: Краснова Инна Владимировна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close