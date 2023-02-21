Новокшонов Леонид Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новокшонов Леонид Романович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1949

Дата смерти

Около 1986

Пол

Мужской

Отец

Около 1911 г.р.

Мать

1915 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ЗП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1949

Отец: Новокшонов Роман Яковлевич

Мать: Новокшонова Матрёна Александровна

Рождение ребёнка
1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Около 1986
Причина смерти: Несчастный случай
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