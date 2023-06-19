Мальгина (Устинова) Татьяна Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.10.1820
В архиве: 06_6_3_365_·0156 оба первым Браком
Рождение ребёнка
14.03.1821
Дочь: Мальгина Александра Федоровна
Отец ребёнка: Мальгин Федор Егорович
В архиве: 06_6_3_366_·0146
Рождение ребёнка
03.01.1826
Дочь: Мальгина Мелания Федоровна
Отец ребёнка: Мальгин Федор Егорович
Архив: 06_6_3_369_274
Рождение ребёнка
03.03.1832
Дочь: Млаьгина Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Мальгин Федор Егорович
Архив:06_6_3_374_·0443 об
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мальгина Ксения Федоровна
Отец ребёнка: Мальгин Федор Егорович
Смерть
Неизвестно