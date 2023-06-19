Мальгина (Устинова) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальгина (Устинова) Татьяна Ивановна

Место рождения

Малая Камышка, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Малая Камышка, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
10.10.1820

Муж: Мальгин Федор Егорович

Старое Галишево, Ирбитский уезд, Пермская губерния
В архиве: 06_6_3_365_·0156 оба первым Браком
Рождение ребёнка
14.03.1821

Дочь: Мальгина Александра Федоровна

Отец ребёнка: Мальгин Федор Егорович

Старое Галишево, Ирбитский уезд, Пермская губерния
В архиве: 06_6_3_366_·0146
Рождение ребёнка
03.01.1826

Дочь: Мальгина Мелания Федоровна

Отец ребёнка: Мальгин Федор Егорович

Старое Галишево, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Архив: 06_6_3_369_274
Рождение ребёнка
03.03.1832

Дочь: Млаьгина Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Мальгин Федор Егорович

Старое Галишево, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Архив:06_6_3_374_·0443 об
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мальгина Ксения Федоровна

Отец ребёнка: Мальгин Федор Егорович

Старое Галишево, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно