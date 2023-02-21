Совихина Евдокия Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Мавра Степанова
Отец ребёнка: Совихин Степан Ионов
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Совихин Степан Ионов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Совихин Степан Ионов
Смерть
Неизвестно