Совихина Евдокия Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Совихина Евдокия Александрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1808 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Мавра Степанова

Отец ребёнка: Совихин Степан Ионов

Рождение ребёнка
1831

Сын: Совихин Федор Степанов

Отец ребёнка: Совихин Степан Ионов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Совихин Степан Ионов

Смерть
Неизвестно
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