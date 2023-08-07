Новикова Екатерина Агеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1907
Дата смерти15.07.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.05.1929
Сын: Новиков Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Новиков Алексей Карпович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новиков Анатолий Алексеевич
Отец ребёнка: Новиков Алексей Карпович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елкина Зоя Алексеевна
Отец ребёнка: Новиков Алексей Карпович
Смерть
15.07.1986
Осиновка, Мстиславский район, Могилёвская область