Новикова Екатерина Агеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова Екатерина Агеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1907

Дата смерти

15.07.1986

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.05.1929

Сын: Новиков Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Новиков Алексей Карпович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков Анатолий Алексеевич

Отец ребёнка: Новиков Алексей Карпович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Алексей Карпович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Алексей Карпович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елкина Зоя Алексеевна

Отец ребёнка: Новиков Алексей Карпович

Смерть
15.07.1986
Осиновка, Мстиславский район, Могилёвская область
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