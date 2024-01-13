Пикулева (Пикулева) Мелания Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: Пикулев Кирилл Дементьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Савва Федорович
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1750
Сын: Пикулев Тит Саввич
Отец ребёнка: Савва Федорович
Рождение ребёнка
1758
Дочь: (Пикулева) Евдокия Саввична
Отец ребёнка: Савва Федорович
Рождение ребёнка
1759
Отец ребёнка: Савва Федорович
Рождение ребёнка
1763
Дочь: (Пикулева) Ксения Саввична
Отец ребёнка: Савва Федорович
Рождение ребёнка
1764
Дочь: (Пикулева) Ксения Савична
Отец ребёнка: Савва Федорович