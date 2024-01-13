Пикулева (Пикулева) Мелания Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пикулева (Пикулева) Мелания Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Пикулев Кирилл Дементьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савва Федорович

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1750

Сын: Пикулев Тит Саввич

Отец ребёнка: Савва Федорович

Рождение ребёнка
1758

Дочь: (Пикулева) Евдокия Саввична

Отец ребёнка: Савва Федорович

Рождение ребёнка
1759

Сын: Пикулев Ларион Саввич

Отец ребёнка: Савва Федорович

Рождение ребёнка
1763

Дочь: (Пикулева) Ксения Саввична

Отец ребёнка: Савва Федорович

Рождение ребёнка
1764

Дочь: (Пикулева) Ксения Савична

Отец ребёнка: Савва Федорович

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