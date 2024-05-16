Титов Корнилай Матвеевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Титов Корнилай Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

03.11.1955

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Титов Федор Корнилаевич

Мать ребёнка: Титова (Сизова) Надежда Осиповна

Рождение ребёнка
28.03.1906

Сын: Титов Алексей Корнилаевич

Мать ребёнка: Титова (Сизова) Надежда Осиповна

Рождение ребёнка
28.05.1909

Дочь: Титова Татьяна Корнилаевна

Мать ребёнка: Титова (Сизова) Надежда Осиповна

Рождение ребёнка
04.09.1916

Дочь: Маслакова (Титова) Полина Корнилаевна

Мать ребёнка: Титова (Сизова) Надежда Осиповна

Рождение ребёнка
08.05.1925

Сын: Титов Николай Корнилаевич

Мать ребёнка: Титова (Сизова) Надежда Осиповна

Смерть
03.11.1955

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