Титов Корнилай Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти03.11.1955
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Титова (Сизова) Надежда Осиповна
Рождение ребёнка
28.03.1906
Сын: Титов Алексей Корнилаевич
Мать ребёнка: Титова (Сизова) Надежда Осиповна
Рождение ребёнка
28.05.1909
Дочь: Титова Татьяна Корнилаевна
Мать ребёнка: Титова (Сизова) Надежда Осиповна
Рождение ребёнка
04.09.1916
Дочь: Маслакова (Титова) Полина Корнилаевна
Мать ребёнка: Титова (Сизова) Надежда Осиповна
Рождение ребёнка
08.05.1925
Сын: Титов Николай Корнилаевич
Мать ребёнка: Титова (Сизова) Надежда Осиповна
Смерть
03.11.1955