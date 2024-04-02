Калинина (Сенина) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинина (Сенина) Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.05.1917

Сын: Калинин Владимир

Отец ребёнка: Калинин Ефим

д. Змейка Выксунский район Горьковская обл.
Смерть
Неизвестно
д. Змейка Выксунский район Горьковская обл.
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
с. Досчатое Выксунский район Горьковская обл.
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