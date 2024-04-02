Калинина (Сенина) Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.05.1917
Сын: Калинин Владимир
Отец ребёнка: Калинин Ефим
д. Змейка Выксунский район Горьковская обл.
Смерть
Неизвестно
д. Змейка Выксунский район Горьковская обл.
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
с. Досчатое Выксунский район Горьковская обл.