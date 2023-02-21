Чередов Калина Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859
Рождение ребёнка
Около 1881
Дочь: Анна Калинична
Мать ребёнка: Чередова Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1885
Дочь: Степанида Калинична
Мать ребёнка: Чередова Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1891
Сын: Чередов Савелий Калинович
Мать ребёнка: Чередова Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1897
Мать ребёнка: Чередова Прасковья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно