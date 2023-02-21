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Чередов Калина Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859

Отец: Чередов Василий Никитин

Мать: Чередова Акулина Антоновна

Рождение ребёнка
Около 1881

Дочь: Анна Калинична

Мать ребёнка: Чередова Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1885

Дочь: Степанида Калинична

Мать ребёнка: Чередова Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1891

Сын: Чередов Савелий Калинович

Мать ребёнка: Чередова Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1897

Сын: Чередов Фёдор Калинич

Мать ребёнка: Чередова Прасковья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Прасковья Васильевна

Смерть
Неизвестно
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