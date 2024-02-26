Афанасьев Леонтий Лукьянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Афанасьев Лукьян
Рождение ребёнка
28.01.1895
Дочь: Волженина Анна Леонтьевна
Мать ребёнка: Афанасьева ?
Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афанасьев Ефим Леонтьевич
Мать ребёнка: Афанасьева ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Афанасьева ?
Смерть
Неизвестно