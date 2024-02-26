Афанасьев Леонтий Лукьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасьев Леонтий Лукьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Афанасьев Лукьян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.01.1895

Дочь: Волженина Анна Леонтьевна

Мать ребёнка: Афанасьева ?

Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афанасьев Ефим Леонтьевич

Мать ребёнка: Афанасьева ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афанасьева ?

Смерть
Неизвестно
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