Зыкова Агапия Титовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Зыкова Ольга Емельяновна
Отец ребёнка: Зыков ЕМЕЛЬЯН РОДИОНОВИЧ
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Зыков ЕМЕЛЬЯН РОДИОНОВИЧ
Рождение ребёнка
22.10.1910
Отец ребёнка: Зыков ЕМЕЛЬЯН РОДИОНОВИЧ
Рождение ребёнка
22.10.1910 ст.
Сын: Зыков Дмитрий Емельянович
Отец ребёнка: Зыков ЕМЕЛЬЯН РОДИОНОВИЧ
Смерть
Неизвестно