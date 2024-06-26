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Зыкова Агапия Титовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зыков ЕМЕЛЬЯН РОДИОНОВИЧ

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Зыкова Ольга Емельяновна

Отец ребёнка: Зыков ЕМЕЛЬЯН РОДИОНОВИЧ

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1902

Сын: Зыков Михаил Емельянович

Отец ребёнка: Зыков ЕМЕЛЬЯН РОДИОНОВИЧ

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.10.1910

Сын: Зыков Андрей Емельянович

Отец ребёнка: Зыков ЕМЕЛЬЯН РОДИОНОВИЧ

Рождение ребёнка
22.10.1910 ст.

Сын: Зыков Дмитрий Емельянович

Отец ребёнка: Зыков ЕМЕЛЬЯН РОДИОНОВИЧ

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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